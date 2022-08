Am 11. August 1999 kommt es in Mitteleuropa zu einer totalen Sonnenfinsternis. Das Naturspektakel löst neben Begeisterung auch Endzeitängste aus, denn der Astrologe Nostradamus prophezeite im 16. Jahrhundert: "Im Jahr 1999, im siebten Monat, wird der große Schreckenskönig vom Himmel kommen". Zum Weltuntergang kommt es nicht, jedoch löst die Sonnenfinsternis zahlreiche Staus auf den Autobahnen und überfüllte Züge aus. Viele versuchen, in ein wolkenfreies Gebiet zu gelangen, um das Spektakel bestmöglich beobachten zu können. Die nächste totale Sonnenfinsternis wird in Deutschland am 3. September 2081 stattfinden. Bei einer Sonnenfinsternis schiebt sich der Mond zwischen Sonne und Erde. Für etwa zwei Minuten ist es stockdunkel, wo gerade noch heller Tag war. Bildrechte: imago/imagebroker/lenz

Am 11. August 2006 bekennt sich der Schriftsteller Günter Grass in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erstmals zu seiner NS-Vergangenheit. Als 17-Jähriger sei er Anfang 1945 zur Waffen-SS nach Dresden einberufen worden und habe in der zehnten Panzerdivision "Frundsberg" gedient. An Kriegsverbrechen sei er nicht beteiligt gewesen. Im Interview erinnert sich Grass: "Auf einmal [...] lag der Einberufungsbefehl auf dem Tisch. Und dann stellte ich vielleicht erst in Dresden fest, es ist die Waffen-SS. [...] Später hat mich dieses Schuldgefühl als Schande belastet." Das Interview erscheint kurz vor der Veröffentlich seiner Autobiographie "Beim Häuten der Zwiebel" im September 2006. Grass erntet nach seinem Geständnis Kritik. So bezeichnet die ehemalige Präsidentin des Zentralrates der Juden in Deutschland Charlotte Knobloch Grass' Vorgehen als "PR-Maßnahme", um sein neues Buch zu vermarkten. Günter Grass ist einer der bekanntesten Autoren der deutschen Nachkriegsliteratur. Zu seinen bekanntesten Werken zählen sein Debütroman "Die Blechtrommel" und "Der Butt". Der gebürtige Danziger erhält 1999 den Literaturnobelpreis. 2015 stirbt er in Lübeck. Er ist eines der bekanntesten Gesichter der deutschen Nachkriegsliteratur: Günter Grass starb 2015 in Lübeck. Bildrechte: dpa