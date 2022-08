Am 27. August 1950 gibt die Evangelische Kirche in Deutschland bekannt: "Einer Remilitarisierung können wir das Wort nicht reden, weder was den Westen noch was den Osten anbelangt. Die Pflicht der Kirche kann es immer nur sein, die schwergerüsteten Mächte der Welt wieder und wieder zu bitten, dem heillosen Wettrüsten ein Ende zu machen." Der Wunsch nach einem Frieden ohne Waffen erfüllt sich nicht. In beiden deutschen Staaten werden Armeen aufgestellt - 1955 wird die Bundeswehr gegründet, 1956 die NVA .

Am 27. August 1980 versucht der Rostocker Walter Gerber zum zweiten Mal, in einem selbstgebauten U-Boot in den Westen zu fliehen. Doch sein Unterwasserschiff ist nicht funktionstüchtig - das Vorhaben scheitert. Wenige Monate später plant er die Flucht über Land. Gerber will die DDR über Ungarn verlassen, um nach Österreich zu gelangen. An der Grenze zur ČSSR wird er verhaftet. Die Stasi verhört ihn und findet die Konstruktionsunterlagen für das U-Boot in seiner Wohnung. Daraufhin wird er vom Kreisgericht Rostock zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Später kauft ihn die Bundesregierung frei. Am 10. Oktober 1984 darf Gerber ausreisen.