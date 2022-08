1990 vereinbaren Bundeskanzler Helmut Kohl und die Ministerpräsidenten der Länder in den Vorgesprächen zum Einigungsvertrag, dass künftig der 3. Oktober "Tag der deutschen Einheit" sein soll. Auch Lothar de Maizière, der letzte Ministerpräsident der DDR, ist bei den Verhandlungen anwesend. Der 3. Oktober löst den 17. Juni als "Tag der Deutschen Einheit" ab. Dieser war in der Bundesrepublik seit 1953 gesetzlicher Feiertag – in Gedenken an den Volksaufstand in der DDR. Der "Tag der Deutschen Einheit" ist der einzige deutsche Feiertag nach Bundesrecht. Über alle anderen Feiertage verfügen Gesetze der Bundesländer.

Der 3. Oktober ist der Nationalfeiertag in Deutschland. Bildrechte: colourbox.com