Am 24. August 1961 wird der DDR-Bürger Günter Litfin bei seiner Flucht über die Berliner Mauer erschossen . Als der 24-Jährige die Außenmauer der Charité überwindet, wird er von zwei Grenzsoldaten entdeckt. Sie fordern ihn auf, stehenzubleiben und geben Warnschüsse ab. Als Litfin dennoch ins Wasser des Humboldthafens springt und in Richtung Westen schwimmt, feuern die Soldaten auf den Fliehenden. Kurz bevor Litfin das andere Ufer erreicht, trifft ihn eine Kugel in den Hinterkopf. Liftin ist das erste Maueropfer , das durch Schüsse ums Leben kommt.

Am 24. August 1987 wird der erste Windpark Deutschlands im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein in Betrieb genommen. Mit der Anlage sollen zwei Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr erzeugt werden – genug, um etwa 400 Haushalte zu versorgen. Bei der Eröffnung wünscht der damalige Ministerpräsident Uwe Barschel (CDU): "Ständigen kräftigen Wind von vorne". Die Hoffnungen, die in Windenergie gesetzt werden, sind zu diesem Zeitpunkt klein: Kurz zuvor musste die Versuchsanlage "Growian" (kurz für: Große Windenergie-Anlage) aufgrund technischer Probleme stillgelegt werden. Doch die Leistung des neu eröffneten Windparks übertrifft die Erwartungen der Fachleute. Die Stromerzeugung verläuft reibungslos und die Anlage liefert wertvolle Daten für diese neue Art der Energiegewinnung. Auch in der DDR existiert ein industriell genutztes Windrad – die Windkraftanlage in Wustrow geht am 11. Oktober 1989 in Betrieb und speist 55 Kilowatt ins Netz ein. Heute werden durch Windenergie rund 20 Prozent des Stroms in Deutschland erzeugt. Bis 2035 soll der Strombedarf fast vollständig aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt werden.