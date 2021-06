Malte Koppe stammt aus Norddeutschland. Die vergangenen fünf Jahre hat er beim Deutsch-Polnischen Jugendwerk in Warschau gearbeitet. Er ist mit der Polin Kamila verheiratet. Die beiden leben seit Anfang des Jahres in Irland.



Ohne Polen hätte ich vieles nicht erlebt, vieles nicht gesehen. Deutschland und Polen war mein Schwerpunkt in den letzten zehn Jahren, beruflich aber auch privat. Die polnische Sprache war für mich jahrelang Baustelle und Schwerpunkt. Ich kann ja nur für mich aus deutscher Sicht reden, aber ich weiß, dass Polen immer ein ganz großer Teil meines Lebens sein wird, nicht nur weil meine Frau Polin ist.

Jahrelang habe ich versucht, die Grenzen nicht zu sehen oder war der Meinung, es gibt sie gar nicht mehr. Das stimmt aber nicht. Es ist schon ein Unterschied da. Am besten kann man es an der Kommunikation festmachen: In Deutschland sagt man direkt, was man denkt und will. Wenn man das in Polen immer so macht, wird man oftmals nicht richtig verstanden. Kommunikation ist ein Bereich, wo vieles schief läuft, wo der Deutsche den Polen nicht versteht. Und zwar nicht aus sprachlichen Gründen, sondern aus kulturellen Gründen. Und daraus resultiert alles andere: gelungene Wirtschaftsbeziehungen, Reisen, Politik. Das bleibt immer noch eine Aufgabe - auf beiden Seiten. (Über dieses Thema berichtet MDR AKTUELL auch im TV, am 04.05.2018, 17:45 Uhr.)

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK