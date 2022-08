Auf dem Militärflughafen in Zerbst in der Nähe von Magdeburg landet am 3. August 1992 eine russische Transportmaschine. An Bord sind 42 bosnische Waisenkinder aus dem belagerten Sarajevo. Die Reise nach Deutschland hat mehr als vier Tage gedauert. Die Kinder sollen bis zum Ende des Bosnienkrieges in Heimen in Sachsen-Anhalt unterkommen und nicht zur Adoption freigegeben werden. Die meisten der Kinder sind von den Erlebnissen im Krieg traumatisiert. Eigentlich sollten 53 Kinder in Zerbst ankommen, zwei von ihnen starben jedoch in Sarajevo, serbische Militärs verschleppten neun weitere.