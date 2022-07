Am 7. Juli 1951 wird in den USA zum ersten Mal weltweit eine Fernsehshow in Farbe übertragen. In der Bundesrepublik gibt Vize-Kanzler Willy Brandt 1967 per Knopfdruck den Startschuss für die ersten Sendungen in Farbe. Mit der Einführung des zweiten Programmes 1969 strahlt auch die DDR Sendungen in Farbe aus.

In einem Frankfurter Kaufhaus wird die erste Testsendung in Farbe öffentlich ausgestrahlt. Bildrechte: dpa