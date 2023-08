Doch nicht alle Frauen hielten sich an das Tabu. In den 80er-Jahren entstanden die ersten nichtstaatlichen, inoffiziellen Frauengruppen, meist unter dem Schutz der Kirche. Mutige Frauen brachen zum ersten Mal ihr Schweigen und versuchten sogar, das Ausmaß sexueller Gewalt mit einer Umfrage zu erkunden. Hinter der Umfrage steckten Christiane Dietrich und Petra Streit. Sie gründeten 1987 in Weimar eine Frauengruppe und trafen sich in einem Raum unter dem Dach der Herderkirche.

Die Gruppe nannten sie "Frauenteestube" – obwohl sie eigentlich kaum Tee tranken, sondern "mehr Kaffee, Wein und Bier", erinnert sich Petra Streit 30 Jahre später. Der Name sollte "einladend und gemütlich" klingen und Frauen aus Weimar ermutigen, vorbeizuschauen. Hier oben schafften Christiane Dietrich und Petra Streit einen Raum, wo sie auch über sexuelle Gewalt und Sexismus gesprochen haben: "Wir haben eine Halböffentlichkeit gesucht, in der wir uns über solche Themen austauschen konnten", sagt Petra Streit. Hier in der Herderkirche in Weimar traf sich ab 1987 die Frauenbewegung um Christiane Dietrich und Petra Streit. Bildrechte: Tsungam

Der Frauenkreis um Petra Streit und Christiane Dietrich, aus dem sich die Frauenteestube gründete, entstand schon 1983 aus der Gruppe "Frauen für den Frieden".

Wie ein Mann auf einem Mähdrescher sitzen zu dürfen, war für uns noch nicht die Gleichberechtigung. Wir haben gemerkt, dass es an vielen Ecken und Enden nicht stimmte. Christiane Dietrich, Mitgründerin der "Frauenteestube" Weimar

Frauenbewegung in der DDR mit der Bürgerrechtlerin Katja Havemann (in der Mitte). Bildrechte: MDR/WDR/Robert-Havemann-Gesellschaft/Werner Fischer/RHG_Fo_WF_041

Denn auch in den Friedensbewegungen fühlten sich die Frauen nicht gleichberechtigt: "Wir waren zwar alle für den Frieden, aber das große Wort hatten die Männer und die Arbeit haben die Frauen gemacht. Danach haben wir gesagt, so wir machen jetzt unsere eigene Gruppe."



Doch dabei blieb es nicht. Petra Streit und Christiane Dietrich zogen los und hielten in der ganzen DDR Vorträge über Vergewaltigung im Kontext von sexistischem Verhalten gegen Frauen und verteilten im Anschluss ihre Umfragebögen. Denn die offizielle Kriminalstatistik der DDR lieferte nur ein geschöntes Bild über sexuelle Gewalt. Kein ungefährliches Vorhaben. Die Frauengruppe wurde vom Geheimdienst überwacht. An den Treffen nahmen Frauen teil, die der Stasi Berichte lieferten.

Es war ja jede Kritik gegen den Staat unerwünscht und das, was wir zum Thema gemacht haben – Gewalt gegen Frauen – war alleine schon ein Affront gegen die DDR und die verordnete Gleichberechtigung. Christiane Dietrich, Mitgründerin der "Frauenteestube" Weimar

Die 152 beantworteten Fragebögen bilden heute wichtige Zeitdokumente. "Die Umfrage ist sehr wertvoll, weil Frauen in der DDR erstmals mit diesen Fragebögen Zahlenmaterial zum Thema sexuelle Gewalt und Übergriffe erstellt haben - um überhaupt erstmal eine Grundlage zu haben und auch die Dimension zu erfassen", sagt Historikerin Jessica Bock. Sie forscht zu Frauenbewegungen in Ostdeutschland und ist bei ihrer Recherche auf die Dokumente gestoßen. Inzwischen befinden sich diese bei der Robert-Havemann-Gesellschaft in Berlin, im Archiv der DDR-Opposition.

Diese Umfrage ist ein Pfund im Archiv, etwas Besonderes, zwar nicht repräsentativ, aber ein gutes Puzzleteil zur Aufarbeitung von sexueller Gewalt gegen Frauen. Rebecca Hernandez-Garcia, Archivarin in der Robert-Havemann-Gesellschaft

Denn obwohl in der DDR von oben scheinbar alles dafür getan wurde, dass die Frauen gegenüber Männern gleichberechtigt waren, gab es weiterhin männliches Dominanzverhalten, das sich auch in Sexismus und sexueller Gewalt offenbarte. "Der DDR-Staat war an sich ein patriarchaler Staat. Das zeigt sich schon alleine, dass sich in den Machtzentren der DDR hauptsächlich Männer aufgehalten haben", sagt Historikerin Jessica Bock. Frauen waren häufiger als Männern in geringer bezahlten Berufen beschäftigt. Familie und Haushalt blieben Frauensache. Trotz der diktierten Gleichberechtigung in der DDR, blieb weiterhin für die Hausarbeit meistens die Frau verantwortlich. Bildrechte: dpa