15 Jahre nach dem Mauerfall endet der letzte Prozess, in dem Angehörige des früheren DDR-Politbüros für die Mauertoten verantwortlich gemacht werden. Am 6. August 2004 werden Hans-Joachim Böhme und Siegfried Lorenz vom Berliner Landgericht wegen Beihilfe zum mehrfachem Mord zu einer 15-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Böhme war früherer SED-Bezirkschef in Halle gewesen, Lorenz hatte das gleiche Amt in Karl-Marx-Stadt bekleidet. Laut Gericht hätten die Angeklagten als Angehörige des Politbüros einschreiten müssen, um Beschlüsse wie den Schießbefehl an der Mauer zu verhindern. Am 9. November 2004 legt die Strafverfolgung die Prozesse um die Mauertoten schließlich ad acta.