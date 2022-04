Am 19. April 1977 stellt der Schauspieler, Schriftsteller und Sänger Manfred Krug einen Antrag auf Ausreise aus der DDR. Der 1937 geborene Krug ist bis zu seiner Ausreise einer der bedeutendsten DDR-Künstler. Da er 1976 den offenen Brief gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann mitunterschreibt, fällt er bei der SED in Ungnade: Er bekommt keine Rollenangebote mehr und Konzerte wurden grundlos abgesagt. So entscheidet er sich Anfang des Jahres 1977 dafür, die DDR zu verlassen. Nachdem der Antrag schnell bewilligt wird, reist Krug am 20. Juni 1977 mit seiner Familie aus. Er stirbt am 21. Oktober 2016 im Alter von 79 Jahren.