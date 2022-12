Am 21. Dezember 2020 endet der Prozess zum Halle-Attentat. Der Täter hatte 2019 versucht, in eine Synagoge einzudringen und die Betenden zu töten. Als ihm dies nicht gelang, erschoss er eine 40 Jahre alte Passantin. Kurz darauf tötete er einen 20-Jährigen in einem Döner-Imbiss. Der 28-jährige Täter wurde wegen zweifachen Mordes und versuchten Mordes in weiteren Fällen zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Das Gericht stellte außerdem die besondere Schwere der Schuld fest. Am 12. Dezember 2022 versucht der Attentäter, aus der JVA Burg zu fliehen. Dazu fertigt er eine selbstgebaute Waffe an und nimmt zwei Bedienstete der JVA als Geiseln. Es ist bereits sein zweiter Ausbruchsversuch.

2020 wird der COVID-19-Impfstoff von BioNtech/Pfizer als erster in der EU zugelassen. Wenige Tage darauf beginnt die Impfkampagne in Deutschland. Das Vakzin aus Mainz hat laut Hersteller eine rund 95-prozentigen Impfeffektivität. Im November 2021 wird der Impfstoff auch für Kinder freigegeben. Seitdem wird der Impfstoff immer weiter entwickelt und an aktuelle Virenstämme angepasst. Mittlerweile sind verschiedene Impfstoffe von sechs Herstellern zugelassen. Der Chef der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, sagt Ende Oktober 2022, dass die Covid-19-Pandemie mittlerweile von einer endemischen Lage abgelöst worden sei. Diese These ist unter Wissenschaftlern jedoch umstritten.

Am 21. Dezember 1990 öffnet das erste McDonald's-Restaurant in Ostdeutschland seine Türen. Die Eröffnung der Fast-Food-Kette in Plauen wird als Symbol für die fortschreitende Wiedervereinigung Deutschlands und die Verbreitung des Kapitalismus gesehen. Filialleiter und Lizenznehmer ist ein in Westdeutschland ausgebildeter DDR-Bürger.

Die erste ostdeutsche McDonald's-Filiale verkauft noch heute in Plauen Burger und Pommes.

In den neuen Bundesländern will das weltweit tätige Unternehmen bis Ende 1991 acht bis zehn Schnellrestaurants betreiben. In Plauen investiert McDonald's etwa vier Mio. D-Mark. Damit beginnt der Siegeszug des Fast Foods auch in der DDR und verdrängt zunehmend Ketwurst, Krusta und Co.

Am 21. Dezember 1972 wird in Ost-Berlin der "Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik" unterzeichnet. Der Vertrag markiert einen wichtigen Meilenstein in der Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs geteilt waren. Für die Bundesrepublik unterzeichnet der Staatssekretär im Bundeskanzleramt Egon Bahr, für die DDR der Staatssekretär Michael Kohl. Egon Bahr (li.) und Michael Kohl (2.v.li.) anlässlich der Unterzeichnung des Grundlagenvertrages zwischen BRD und DDR in Berlin-Ost. Bildrechte: imago/Stana