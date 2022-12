Am 24. Dezember 1930 zeigt der Physiker Manfred von Ardenne in seinem Berliner Labor erstmals die Übertragung eines Fernsehbildes mit einer Braun'schen Röhre. Das Experiment war ihm zehn Tage zuvor in seinem Labor geglückt und ebnete dem Fernsehen den Weg zum Massenmedium. Die bis dahin übliche mechanische Bildübertragung für Fernsehbilder war bereits in den Zwanziger Jahren in Bezug auf die Bildauflösung an ihre Grenzen gestoßen. Auf der Berliner Funkausstellung führte von Ardenne die Technik einem größeren Publikum vor und erlangte so international Bekanntheit. Die Übertragung der Olympischen Spiele 1936 verhilft der elektronischen Bildgebung zum endgültigen Durchbruch. 1955 gründet von Ardenne in Dresden nach einem Aufenthalt in der Sowjetunion das einzige private Institut der DDR. Hier beschäftigt er sich mit der anwendungsorientierten Nutzung der Ionen- und Elektronenstrahlung in Wissenschaft und Technik.