1950 wird die "Hauptverwaltung zum Schutze der Volkswirtschaft" der DDR in "Ministerium für Staatssicherheit" umbenannt. Der Geheimdienstapparat wird bereits 1946 von der SED gegründet. Seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigen sich zunächst mit der Bekämpfung von Sabotageakten und Republikflucht. Unter Stasi-Chef Erich Mielke entwickelt sich das Ministerium ab 1957 zu einem flächendeckenden und umfassenden Überwachungsapparat, der in alle Lebensbereiche der DDR-Bürgerinnen und Bürger eingreift. 1989 wird die Stasi im Zuge der Regierungsneubildung durch Hans Modrow in "Amt für Nationale Sicherheit" umbenannt. Zu diesem Zeitpunkt arbeiten rund 90.000 hauptamtliche und mindestens 170.000 Inoffizielle Mitarbeiter beim MfS. Ein Großteil wird entlassen. Einen Monat später wird das Amt auf Druck der Bevölkerung komplett aufgelöst. Das Ministerium für Staatssicherheit stattet Kleintransporter bis unters Dach mit Abhörtechnik aus. Bildrechte: MDR/Fernsehbüro

1956 beschließt das Bundeskabinett die Einführung der Wehrpflicht für Männer zwischen 18 und 45 Jahren. Frauen können sich bei der Bundeswehr seit 1975 auf freiwilliger Basis im Sanitätsdienst, ab 1991 im Militärmusikdienst verpflichten. Der Dienst an der Waffe bleibt ihnen jedoch verwehrt. Im Gegensatz dazu können Frauen in der DDR seit der Gründung der NVA 1956 im Berufsmilitär dienen. Mit der Vereinigung der beiden Armeen 1990 werden sie arbeitslos. Erst 2001 entscheidet der Europäische Gerichtshof, dass Frauen auch in Kampfeinheiten zugelassen werden müssen. Seitdem stehen ihnen alle Laufbahnen bei der Bundeswehr offen. Heute machen Frauen rund 13 Prozent der militärischen Angehörigen der Bundeswehr aus (Stand: Februar 2022). Frauen sind in der Bundeswehr erst nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs 2001 in Kampfeinheiten zugelassen. Bildrechte: dpa