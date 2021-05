Die DEFA war eine Traumfabrik, die zum Beispiel dem Schauspieler Winfried Glatzeder ermöglichte, vor der grauen Realität zu fliehen. So war der Erfolgsfilm "Die Legende von Paul und Paula", in dem Glatzeder an der Seite von Angelica Domröse spielte, eine feinsinnige Kritik am einengenden Regierungsapparat. Die Produktionsfirma war gleichzeitig aber auch eine "Verhinderungsanstalt", wie es Glatzeder nennt. Das bemerkte auch Peter Kahane immer wieder, der erst gegen Ende der DDR das Gefühl hatte, ehrliches politisches Kino machen zu können.