Oppositionelle mischen sich am 17. Januar 1988 unter die Teilnehmer der jährlichen Rosa-Luxemburg-Demo der SED. Mit Transparenten fordern sie die Einhaltung von Menschenrechten und mehr Freiheit in der DDR. Wenig später werden rund 150 von ihnen von der Stasi verhaftet, darunter der bekannte oppositionelle Liedermacher Stephan Krawczyk, der auf sein Berufsverbot aufmerksam machen wollte. Die Stasi stellt die Bürgerrechtler vor die Wahl: Ausreise in den Westen oder mehr als zehn Jahre Haft in der DDR. Fast alle Gefangenen entscheiden sich für ihre Ausbürgerung und Ausreise in die Bundesrepublik.