Am 16. Januar 1920 tritt das bundesweite Alkoholverbot (Prohibition) in den USA in Kraft. Der 18. Zusatzartikel zur Verfassung verbietet die Herstellung und Lagerung, den Transport, den Verkauf und Handel sowie den Besitz von Alkohol. Ausgenommen sind medizinische Zwecke. Vorallem die Protestanten hatten sich für die Prohibiton stark gemacht. Das Verbot soll helfen, Probleme wie Armut, Gewalt und Verbrechen, die oft mit Alkohol in Verbindung gebracht werden, in den Griff zu bekommen. Bereits 1735 gab es im Bundesstaat Georgia ein Alkoholverbot und bis 1916 verboten 23 Bundesstaaten per Gesetz den Genuss von Alkohol.