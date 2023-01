Capone, der aufgrund seiner Narbe den Spitznamen "Scareface" trug, stellte sich öffentlich gerne als wohltätigen Mann da. So eröffnete er während der Wirtschaftskrise eine Suppenküche in Chacago.

Capone, der aufgrund seiner Narbe den Spitznamen "Scareface" trug, stellte sich öffentlich gerne als wohltätigen Mann da. So eröffnete er während der Wirtschaftskrise eine Suppenküche in Chacago.

Capone, der aufgrund seiner Narbe den Spitznamen "Scareface" trug, stellte sich öffentlich gerne als wohltätigen Mann da. So eröffnete er während der Wirtschaftskrise eine Suppenküche in Chacago. Bildrechte: dpa

Am 17. Januar 1899 wird der spätere Gangsterboss Al Capone in New York geboren. Als Sohn italienischer Einwanderer kommt er als Alphonse Gabriel Capone im Stadtteil Brooklyn zu Welt. Nach der achten Klasse verlässt er die Schule und wird Mitglied in unterschiedlichen kriminellen Gangs, wo er Schutzgelder erpresst.

Mit Anfang 20 zieht er nach Chicago und taucht in die Organisierte Kriminalität ab, gewinnt immer an Macht und Einfluss. Bald kontrolliert er Prostitution und Glücksspiel. Er besticht Polizisten, Politiker und Richter, erpresst, mordet und lässt für sich morden. Während des Alkoholverbotes in den 1920er-Jahren baut ein Schmuggelimperium für Hochprozentiges auf und wird zu einem der berüchtigtsten Verbrecher der USA. Nachweisen können die Behörden ihm seine zahlreichen Verbrechen allerdings nicht. Offiziell ist er Antiquitätenhändler. Schließlich gelingt es, Al Capone im Jahr 1931 wegen Steuerhinterziehung zu zwölf Jahren Haft zu verurteilen. Wegen guter Führung wird er vorzeitig 1939 entlassen und zieht auf das Familienanwesen nach Florida. Dort verbringt er abgeschieden seine letzten Lebensjahre. Er leidet - vermutlich wegen früherer Bordellbesuche- unter Syphilis und stirbt am 25. Januar 1947 auf seinem Anwesen. Bis heute ist Al Capone das Symbol für das Organisierte Verbrechen, nicht zuletzt durch Filme wie "Scareface" oder "The Untouchables" ("Die Unbestechlichen").