Am 18. Januar 1919 beginnt die Pariser Friedenskonferenz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs in Versailles. Ziel der Konferenz ist es, eine neue europäische Friedensordnung nach dem Ersten Weltkrieges zu etablieren und Friedensverträge für die Kriegsverlierer auszuarbeiten. Das betrifft auf der Verliererseite neben dem Deutschen Reich auch die anderen Mittelmächte wie Österreich-Ungarn, Bulgarien und das Osmanische Reich. Zu der Konferenz sind Vertreter von 32 Nationen geladen. Einen Großteil der Entscheidungen fallen jedoch nur die "Big Four" - Frankreich, Großbritannien, Italien und die USA. Die Verliererseite, die sogenannten Mittelmächte sind nicht eingeladen. Bildrechte: IMAGO / United Archives International

Die Ergebnisse der Friedenskonferenz fließen ein halbes Jahr später in den Versailler Vertrag ein. Am 28. Juni 1919 unterzeichnen als Vertreter des Deutschen Reichs Reichsaußenminister Hermann Müller und Reichsverkehrsminister Johannes Bell den Vertrag von Versailles. Dieser ordnet die Welt auf politischer und territorialer Ebene neu. Als Kriegsverlierer erkennt das Deutsche Reich die alleinige Schuld für den Ausbruch des Krieges an. Reparationszahlungen und die Abtretung von Gebieten, wie besipielsweise Elsass-Lothringen werden festgeschrieben. Das deutsche Heer wird auf eine Stärke von maximal 100.000 Soldaten reduziert.

Am 18. Januar 1901 wird das erste Kabarett Deutschlands in Berlin eröffnet. Das von Schriftsteller Ernst von Wolzogen gegründete "Überbrettl" wird zum Hit und die ersten Vorstellungen sind ausgebucht. Doch der Erfolg bleibt von der Konkurrenz nicht unbemerkt. Schnell werden in Berlin freie Bühnen mit anderen Kabarett-Programmen bespielt. Trotz der großen anfänglichen Beliebtheit wandern immer mehr Menschen zur Konkurrenz ab. Das "Überbrettl" kommt in die Miesen, muss schließen und wird zunächst ein Lustspielhaus, dann ein Kino. Das "Überbrettl" ist das erste Kabarett in Deutschland. Es wird auch "Buntes Theater" genannt. Bildrechte: IMAGO / epd

Am 18. Januar 1887 braut der rumänische Chemiker Lazăr Edeleanu an der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität, heute Humboldt-Universität erstmals die organische Verbindung Amphetamin zusammen. Die Substanz wird später Grundlage für fast alle chemischen Drogen, wie beispielsweise Ectasy, Speed oder Crystal Meth. Für Edeleanu war es jedoch nur eine Grundlagenforschung für seine Doktorarbeit, in der er sich mit Verbindungen von chemischen Stoffen beschäftigt. Die psychoaktive Wirkung seiner Erfindung erkennt er nicht.

Erst in den 1920er-Jahren wird in den USA die aufputschende Wirkung der Substanz erkannt. Ärzte entdecken, dass die Substanz ähnlich wie das Hormon Adrenalin aufgebaut, leistungssteigernd wirkt und Menschen in euphorische Zustände versetzen kann.