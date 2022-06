Am 28. Juni 1914 wird das Attentat von Sarajevo auf den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand verübt. Er wird zusammen mit seiner Frau Sophie Chotek von Chotkowa vom neunzehnjährigen besonischen Serben Gavrilo Princip ermordet. Dieser gehört der serbisch-nationalistischen Vereinigung "Junges Bosnien" an, die für einen Zusammenschluss Serbiens und Bosnien-Herzegowinas und gegen die Annexion durch Österreich-Ungarn kämpft. Die Ereignisse nach dem Attentat werden auch als "Juli-Krise" bezeichnet und führen zum Ersten Weltkrieg: Am 28. Juli 1914 erklärt Österreich-Ungarn Serbien den Krieg. Daraufhin mobilisiert das mit Serbien verbündete Russland seine Truppen. Das Deutsche Reich erklärt wiederum am 1. August Rusland den Krieg. Am 11. November 1918 endet der Erste Weltkrieg mit der Unterzeichnung des Waffenstillstandes von Compiègne. Ein Jahr später wird der Friedensvertrag von von Versaille unterzeichnet und der Völkerbund nimmt 1920 seine Arbeit auf. Das Bündnis ist Teil des Vertrages und soll den Frieden sichern. Franz Ferdinand mit seiner Frau Sophie kurz vor dem Attentat 1914. Bildrechte: dpa

Am 28. Juni 1919 unterzeichnen deutsche Vertreter im Spiegelsaal im Schloss von Versailles den Versailler Vertrag. Mit diesem Friedensvertrag erkennt Deutschland seine Alleinschuld am Ersten Weltkrieg an, musst Reparationen zahlen und ein Siebtel seines Gebietes abtreten. So gehen unter anderem Elsass-Lothringen an Frankreich und Posen und Westpreußen an Polen. Danzig wird zur "Freien Stadt" erklärt und dem Völkerbund unterstellt.

Der Versailler Vertrag trat am 10. Januar 1920 in Kraft. Bildrechte: MDR/LexiTV