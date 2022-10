Am 28. Oktober 1962 entspannt sich die Kuba-Krise, bei der die Welt am Rand eines Atomkriegs stand. Die Sowjetunion hatte zuvor Atomraketen auf Kuba stationiert, als Gegengewicht zu den US-Atomraketen in Italien und der Türkei. Als amerikanische Aufklärer die Raktenbasen entdeckten, forderte die USA umgehend deren Abbau. Kennedy verhängte eine Seeblockade gegen Kuba. Russland wollte den Abzug von Mittelstreckenraketen in der Türkei, Kennedys Berater waren dagegen. Im Geheimen allerdings ließ Kennedy seinen Bruder mit dem sowjetischen Botschafter in den USA verhandeln. Bevor es zur Eskalation kommt, einigen sich Kennedy und Chruschtschow in geheimen Verhandlungen. Am 28. Oktober erklärt der sowjetische Regierungschef Nikita Chruschtschow, die Atomraketen aus Kuba abzuziehen. Dafür ziehen die USA Mittelstreckenraketen aus der Türkei ab. Nach der Kuba-Krise wird eine direkte Krisenverbindung, der "Heiße Draht" (eine direkte Fernschreibeverbindung) zwischen dem Weißen Haus und dem Kreml geschaffen.