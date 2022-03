Am 7. März 1982 stirbt Konrad Wolf. Er zählt zu den bedeutendsten Regisseuren der DEFA. In Spielfilmen wie "Ich war neunzehn", "Solo Sunny" und "Sonnensucher" setzt er sich mit seinen Kriegserfahrungen und dem sozialistischen Alltag in der DDR auseinander. Geboren 1925 in Baden-Württemberg, emigriert Wolf 1933 mit seiner Familie in die Sowjetunion. 1943 tritt er im Alter von 17 Jahren in die Rote Armee ein und ist als Leutnant an der Befreiung Berlins beteiligt. 1952 wird er Staatsbürger der DDR und Mitglied der SED. Konrad Wolf stirbt 1982 im Alter von 56 Jahren in Berlin.

Konrad Wolf stellt am 25. Februar 1980 während der Berliner Filmfestspiele seinen Film "Solo Sunny" vor. Bildrechte: dpa