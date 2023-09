Am 11. September 1930 hatte das Flugzeugmodell Junkers Ju 52 mit dem Spitznamen "Tante Ju" seinen Jungfernflug. Von Anfang an erfreute sich die Maschine großer Beliebtheit. Die Konstrukteure vom Flugzeugwerk in Dessau unter Luftfahrtpionier Hugo Junkers schafften ein Modell, welches sich sowohl für zivile Zwecke als auch für Militäreinsätze nutzen ließ. Im Jahr 1930 begann die Produktion unter dem Namen Ju 52/1m zunächst als Frachtflugzeug. Obwohl die Maschine aus wirtschaftlichen Gründen nur mit einem Motor ausgestattet wurde, war ihre Leistung beachtlich: Sie konnte bis zu zwei Tonnen Fracht transportieren und flog bis zu 192 Kilometer pro Stunde. Somit war "Tante Ju" eine Sensation in der damaligen Zeit, denn keine andere Transportmaschine erreichte diese Leistung.