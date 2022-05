Am 5. Mai 1992 entscheidet die Bundespost über die Verteilung von neuen fünfstelligen Postleitzahlen an die jeweiligen Zustellbezirke. So erhalten die Länder Sachsen und Sachsen-Anhalt als erste Ziffer die Null. Bereits am 24. Oktober 1991 hat sich der Vorstand der Deutschen Bundespost dazu entschieden, ein neues System aus fünfstelligen Postleitzahlen im wiedervereinigten Deutschland einzuführen. Zu diesem Zeitpunkt gibt es rund 800 identische Postleitzahlen in Ost und West. Ab 1. Juli 1993 gelten bundesweit die neuen Postleitzahlen, die den Vermerk "O" (Verkehrsgebiet Ost) oder "W" (Verkehrsgebiet West) hinfällig machen.