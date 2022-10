Von 1964 bis 1970 studiert er an der Musikhochschule "Hanns Eisler" in Berlin Komposition, Klavier und Musiktheorie. Während seines Studiums gründet er, von den "Beatles" inspiriert, die Band "Team 4". Auf politischen Druck hin muss sich die Band 1965 in "Thomas Natschinski und seine Gruppe" umbenennen, weil die DDR-Staatsführung englische Namen verboten hat. Nachdem Natschinski 1973 zur Armee einberufen wird, löst sich die Band auf. Er leitet dann bis 1976 die Band "Brot und Salz", singt und spielt Gitarre, Keyboard und Harmonika. Von 1981 bis 1984 ist er Keyboarder bei der DDR-Band Karat. Seit Mitte der 1970er-Jahre schreibt er außerdem Musik für Film-und Fernsehproduktionen, für den Polizeiruf 110 und die Kult-Serien "Spuk unterm Riesenrad" und "Spuk im Hochhaus". Er startet eine Solo-Karriere und veröffentlichte 2018 das Album "Piano Moments". Außerdem hält er mit seiner Partnerin, der ehemaligen DT64-Moderatorin Christine Dähn, Konzertlesungen.

Thomas Natschinski Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK