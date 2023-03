1947 besucht Präsident Beneš Pohořelice. Nur zwei Jahre zuvor wurde hier während des berüchtigten Brünner Todesmarsches ein Durchgangslager eingericht, in dem viele entkräftete Deutsche starben. Bildrechte: imago/CTK Photo

Mit der Aussiedlung in den Jahren 1945-1946 ist die fast 800-jährige Geschichte der Deutschen in den böhmischen Ländern zu Ende gegangen. "Es handelte sich um den schwerwiegendsten Eingriff in die Bevölkerungsstruktur in der gesamten tschechischen Geschichte", schreibt František Emmert in seinem Buch "Neueste tschechische Geschichte".



Die Folgen dieses Eingriffs sind bis heute gravierend. Ganze Landstriche sind entvölkert – weder Kriegsheimkehrer, noch Binnenmigranten, noch zwangsweise angesiedelte Roma aus der Slowakei konnten die Lücke füllen, die durch die Aussiedlung der Deutschen entstand. 333 Orte sind im Sudetenland untergegangen, viele Gmeinden haben heute noch eine niedrigere Einwohnerzahl als vor dem Krieg.



Die Gegend zählt zu den wirtschaftlich schwächsten in der Tschechischen Republik, aber auch das soziale Kapital ist laut einer Untersuchung der Universität Brünn dort niedriger als in innertschechischen Gebieten: Die Einwohner halten weniger zusammen, Zugezogene ziehen häufiger als anderswo wieder weg. Die Beneš-Dekrete werfen bis heute einen Schatten auf das Sudetenland.