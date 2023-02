Am 5. Februar 1783 beginnt im italienischen Kalabrien eine Serie von fünf großen Erdbeben und zahlreichen kleineren, die bis zum 28. März 1783 anhält. Der stärkste Erdstoß ereignet sich am 5. Februar 1783. Bis ins Jahr 1785 kommt es zu hunderten Nachbeben. Die Erschütterungen zerstören zahlreiche Orte und Städte und lösen sogar Tsunamis aus. Bei einer Bevölkerung von fast 440.000 Einwohnern kommen mehr als 30.000 Menschen bei der Naturkatastrophe ums Leben. Illustration der Erdbeben in Kalabrien, 1783. Bildrechte: imago/UIG

Am 5. Februar 1946 wird die Universität Leipzig nach dem Zweiten Weltkrieg feierlich wiedereröffnet. Der von den sowjetischen Besatzern eingesetzte Rektor ist Philosoph Hans-Georg Gadamer. Namhafte Exilanten wie Literaturwissenschaftler Hans Mayer und Philosoph Ernst Bloch lehren an der Universität. Mit Gustav Hertz forscht sogar ein Nobelpreisträger am Physikalischen Institut. Ende der 1940er-Jahre nehmen die SED und die Stasi vermehrt Einfluss auf die Universität und den Rektor. 1953 erfolgt dann die Umbenennung in Karl-Marx-Universität. Nach der Deutschen Einheit legt die Universität Leipzig den Namen wieder ab. 1968 werden die Universitätsgebäude sozialistisch umgestaltet, die völlig intakte Universitätskirche wird gesprengt. Seit 2012 dient das Neue Augusteum am Augustusplatz als Hauptgebäude der Universität. Derzeit sind über 31.000 Studierende an der 1409 gegründeten Uni Leipzig immatrikuliert. Mit der dritten Hochschulreform wurde die Leipziger Universität völlig umstrukturiert. Bildrechte: MDR/Hans Bleier

Am 5. Februar 1989 wird der 20-jährige Chris Gueffroy bei seinem Fluchtversuch in die Bundesrepublik an der Berliner Mauer erschossen. Während er und sein Freund Christian Gaudian die Mauer zwischen Treptow und Neukölln überwinden, lösen sie den Alarm aus und werden unter Beschuss genommen. Chris Gueffroy wird tödlich getroffen. Er ist das letzte Todesopfer an der Berliner Mauer. Christian Gaudian überlebt schwer verletzt und wird später zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Im Mauerschützenprozess 1991 müssen sich die vier Grenzsoldaten verantworten, die auf Chris Gueffroy geschossen haben.