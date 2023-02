Am 4. Februar 1897 wird Ludwig Erhard in Fürth geboren. Er gilt als "Vater des deutschen Wirtschaftswunders". In den 1940er-Jahren entwirft er mit Alfred Müller-Armack das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft, was später auch von der Regierung Adenauer umgesetzt wird und der Bundesrepublik zu schnellem wirtschaftlichem Aufschwung verhilft. Unter Konrad Adenauer ist er 1949 bis 1963 Wirtschaftsminister und ab 1957 zusätzlich Vizekanzler. Nach Adenauers Rücktritt im Oktober 1963 wird Ludwig Erhard zum Bundeskanzler ernannt. In seiner Amtszeit bis 1966 wird das Passierscheinabkommen geschlossen, welches die Einreise aus der Bundesrepublik in die DDR erlaubt. Am 5. Mai 1977 stirbt Ludwig Erhard in Bonn. Seine Ansätze sind für die Währungsunion 1990 wegweisend. Ludwig Erhard beim 24. CDU-Parteitag im Mai 1976 in Hannover. Bildrechte: imago/Rust

Am 4. Februar 1905 eröffnet Kaiser Wilhelm II. als erstes Staatsoberhaupt die siebte Internationale Automobilausstellung (IAA) in Berlin. Der symbolische Akt zeigt: Das Automobil verbreitet sich zunehmend als Alternative zur Pferdekutsche. Dabei soll der Kaiser selbst noch zur Jahrhundertwende gesagt haben: "Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung." Die IAA zählt heute zu den weltweit größten und bedeutendsten Automobil-Fachmessen. Von 1951 bis 2019 wird sie alle zwei Jahre in Frankfurt am Main und 2021 erstmals in München ausgetragen. Die IAA zählt heute zu den weltweit bedeutendsten Automobil-Messen. 1905 eröffnet Kaiser Wilhelm II. die siebte IAA im Frühjahr in Berlin höchstselbst. Bildrechte: IMAGO / Danita Delimont

Am 4. Februar 1945 beginnt die Konferenz von Jalta auf der Halbinsel Krim. Dort tagen die drei Staatsoberhäupter der Siegermächte Churchill (GBR), Roosevelt (USA) und Stalin (UdSSR) bis zum 11. Februar 1945. Ziel der geheimen Zusammenkunft ist es, den Krieg schnell zu beenden, die Aufteilung Deutschlands nach Kriegsende zu klären und eine europäische Neuordnung zu vereinbaren. Ebenso geht es um die Gründung der Vereinten Nationen (UNO). Premierminister Winston Churchill, Präsident Franklin D. Roosevelt und Marschall Joseph Stalin 1945 im Palast in Jalta. Bildrechte: imago images/UIG