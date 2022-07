Am 17. Juli 1918 werden der letzte russische Zar und seine Familie in Jekaterinburg ermordet. In der Februarrevolution 1917 muss Nikolaus II. abdanken. Die Familie wird nach Tobolsk in Sibirien verbannt. Mit der Oktoberrevolution 1917 fallen sie in die Hände ihrer ärgsten Gegner, der Bolschewiki um ihren Anführer Lenin.