Bis heute beliebtes Ostergeschenk "Häschenschule"

1915 tritt Albert Sixtus eine Stelle als Lehrer an der Städtischen Realschule in Kirchberg an. Bereits im Jahr 1920 wird sein Buch "Der Zuckertütenbaum" mit Illustrationen von Richard Heinrich veröffentlicht. Auch der "Zuckertütenbaum" avancierte zum Kinderbuchklassiker. Doch es kommt noch besser. 1922 reimt Sixtus in der sächsischen Kleinstadt in der Nähe von Zwickau die ersten Verse des Kinderbuchs. Veröffentlicht wird der erste Band der Schulgeschichte von Hasengretchen, Hasenhans und dem alten Lehrer dann 1924. Damals beginnt ein neues Schuljahr immer in der Osterzeit.

So kennen wir die Hasenkinder aus der "Häschenschule" von Albert Sixtus. Bildrechte: imago/HRSchulz So fällt der Schulanfang auf Ostern. Daher liegt es für den Lehrer Sixtus offenbar nahe, ein Buch zum Schulanfang mit einer Geschichte über Hasen zu kombinieren. Seit der Veröffentlichung sind die Bücher nicht mehr aus den Buchhandlungen wegzudenken. Besonders Ostern wird der Kinderbuchklassiker bis heute gern verschenkt. Die markanten Grafiken stammen von Fritz Koch-Gotha.

In diesem Jahr wäre Albert Sixtus 130 Jahre alt geworden. Nach ihm ist eine Straße benannt. Bildrechte: Anja Roocke In Kirchberg ist nicht nur eine Straße nach dem erfolgreichen Kinder- und Jugendbuchautor benannt. Die ABC-Schützen bekommen zum Schulanfang die Häschenschule von der Stadtverwaltung geschenkt. Die Stadt nutzt das Jubiläum, um sich in eine sogenannte "Osterstadt" zu verwandeln. Dabei verweist sie auf das 100-jährige Jubiläum des Buches, aber auch auf den 130. Geburtstag des Autors in diesem Jahr.

Ostern: Geschmückte Altstadt

Albert Sixtus lebte in Kirchberg auf der Bahnhofstraße. Dort erinnert noch heute ein Schild an den bekannten Autor. Bildrechte: MDR/Nicolá Ramminger Für diesen Anlass ist die Altstadt besonders geschmückt, wieder ein Osterbrunnen entstanden und eine Häschenschule aus Holz aufgebaut, erzählt Anja Roocke von der Kirchberger Kulturinsel. Die Kirchbergerin liest 2008 zufällig, dass "Die Häschenschule" in ihrer Heimatstadt geschrieben worden ist. Sofort ist sie Feuer und Flamme. Sie ist es auch, die den Anstoß gegeben hat, eine Straße nach dem Schriftsteller zu benennen und eine Gedenktafel an seinem ehemaligen Wohnhaus - dem Entstehungsort der Häschenschule - anzubringen. Auch die Feierlichkeiten in diesem Jahr hat sie mit ihren Ideen vorangetrieben. In den Geschäften ist zu diesem Anlass ebenfalls mit ganz besonders viel Aufwand liebevoll dekoriert worden.