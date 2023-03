In ein "normales" Gefängnis kam man auch in der Zeit des Nationalsozialismus nur, wenn man vor ein Gericht gestellt und verurteilt worden war. Und die "Schutzhaft", auf deren Grundlage Häftlinge in die KZs eingewiesen wurden, war eine Art Präventivhaft, die nicht auf einem konkreten Handeln beruhte. Die sogenannte Schutzhaft war zeitlich unbefristet, also eine reine Willkürstrafe, die von der Polizei ohne richterliches Urteil angeordnet wurde. Das ist der formale Unterschied und dann gibt es noch den Unterschied in der Haftpraxis. In Nohra und noch schlimmer in späteren Konzentrationslagern waren die Lebensbedingen deutlich schlechter als in sogenannten "normalen" Gefängnissen, Zuchthäusern und Strafanstalten - wenngleich natürlich auch in den NS-Gefängnissen bei weitem nicht solche rechtsstaatlichen Verhältnisse herrschen, wie wir sie heute kennen. Aber tatsächlich waren die Verhältnisse besser als in den Konzentrationslagern, in denen reine Willkür herrschte, Häftlinge misshandelt wurden, in denen gefoltert und gemordet wurde.