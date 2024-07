Bildrechte: IMAGO / Depositphotos

Vor dem Hintergrund der Frontlageentwicklung und der Aufgabe der Wolfsschanze im November 1944 geraten zunehmend auch andere Varianten für ein neues Führerhauptquartier in den Blick der militärischen Führung. So wird zum Beispiel eine Verlegung von Hitlers Hauptquartier an dessen Residenz am Obersalzberg in Berchtesgaden in den bayerischen Alpen erwogen. Später wird auch der "Ausbau" eines unterirdischen Führerhauptquartiers im "Raume Ohrdruf" (Anlage S III) in Thüringen vorbereitet, ohne dass es hier jedoch konkrete Beweise oder Indizien für den Beginn etwaiger Bauarbeiten gibt.