Er recherchierte tausende Biografien, wie zum Beispiel die von Wilhelm Schäfer. Der junge Mann aus der Nähe von Querfurt war Teil des "Kommando 99", einer Einheit, die im KZ-Buchenwald in Massen sowjetische Kriegsgefangene erschoss. Und das in einer zynischen Inszenierung: Die Genickschuss-Anlage war getarnt als Arztzimmer, die SS-Männer waren als Ärzte verkleidet und den Opfern wurde vorgegaukelt, ihre Körperhöhe werde gemessen. Während der Messung wurde dem Gefangenen in den Hinterkopf geschossen.

Bildrechte: Alfred Stüber

Der Podcast enthüllt in acht Folgen: Der Terror des NS-Regimes war ein arbeitsteiliger Prozess. Tausende mussten ihre Arbeit zuverlässig und konstant erfüllen, damit der Betrieb der KZ aufrechterhalten werden konnte. Auch wenn viele von ihnen nie eine Waffe führten oder selbst mordeten – sie stützten mit ihrem Einsatz den Mord. Wichtig ist hier die Konstanz über Jahre: So entstanden Experten für bestimmte Abläufe, die dann teilweise in Gruppen innerhalb des Systems versetzt wurden, um beim Aufbau zu helfen oder neue Strukturen zu etablieren. Ein Beispiel dafür ist Oskar Gröning.

Er war Sparkassenkaufmann und wurde mit etwa 25 anderen jungen Männern 1942 nach Auschwitz versetzt, in eine Abteilung, die nichts anderes machte, als das geraubte Vermögen von Holocaust-Opfern zu zählen, zu registrieren und dann an die Zentrale nach Oranienburg zu schicken.

Und die Männer sind auch an der Rampe anwesend, sie sichern das Raubgut und Oskar Gröning ist als gelernter Bankkaufmann für Geld zuständig, und in dem Fall auch konkret für die Devisen. Er war einer von vielen: Es gab Uhrmacher, Juweliere, Sparkassenkaufleute. Dieses Netzwerk, wenn man es so bezeichnen möchte, ist am Ende eine Gruppe von Spezialisten, die sich mit jedem Bereich des Raubes auskannte. Stefan Hördler, Historiker

In vielen Fällen waren die Männer und Frauen in Seilschaften verstrickt, die lange vor der NS-Herrschaft begannen, in einer frühen Phase von SS-Ortsgruppen-Gründungen, die weit in die Mitte der 1920er Jahre zurückreichen. Egon Zill ist dafür ein Beispiel. Der äußerst kleine Mann schaffte es zum SS-Führer aufzusteigen, obwohl seine Körpergröße eigentlich ein Ausschlussgrund gewesen wäre. Doch Egon Zill aus Plauen gehörte zu den ganz frühen SS-Mitgliedern und war bestens in der Wirtschaft vernetzt.

Er ist letztendlich ein Protagonist, der zur NS-Bewegung der ersten Stunde gehörte. Und damit ist er in Plauen nicht allein. Und wenn wir uns genau diese Strukturen anschauen, sehen wir, dass das ein richtiges Geflecht ist, was sich da nicht nur aus Plauen, sondern auch aus dem Vogtland, Erzgebirge, aus anderen Bereichen immer stärker entwickelt und sich auch miteinander verbindet. Stefan Hördler, Historiker