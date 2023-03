Als Polizeihäftlinge konnten die Insassen des KZ Nohra bei den Reichstagswahlen am 5. März 1933 von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Alle Lagerinsassen stimmten für die KPD – mit der Folge, dass die KPD in Nohra ihren Stimmenzahl von zehn auf 172 steigern konnte. "172 Kommunisten! Unerhört! Der alte, gute Ruf Nohras dahin", berichtete die "Weimarische Zeitung" empört, gab sich dann aber erleichtert: "Indes die Aufklärung folgte bald. In der Heimschule hatte man 200 Kommunisten inhaftiert, denen der Wahlausschuss auch Gelegenheit zu wählen gegeben hatte. Die Wahlangelegenheit ist also hinreichend geklärt und Nohra erstrahlt wieder in einem reinen, alten vaterländischen Licht". [3]

Noch schneller als in anderen Regionen stabilisierten sich die Verhältnisse für die Nationalsozialisten in Thüringen. Am 10. Mai 1933 löste das Innenministerium mit der Überstellung der letzten 38 Häftlinge in die Schutzhaft-Abteilung des Strafgefängnisses Ichtershausen das KZ Nohra wieder auf – als eines der ersten Konzentrationslager im Reich. Einige der nach Ichtershausen überstellten Häftlinge kamen später in das im Oktober 1933 eingerichtete KZ Bad Sulza, darunter die beiden früheren Landtagsabgeordneten der KPD Richard Eyermann und Leander Kröber. Beide wurden währen des Zweiten Weltkrieges in das KZ Buchenwald bei Weimar verschleppt, welches das KZ Bad Sulza 1937 als zentrales Konzentrationslager für Thüringen und Mitteldeutschland abgelöst hatte. Mit Buchenwald und dem 1943 eingerichteten KZ Mittelbau-Dora bei Nordhausen wurde Thüringen im Krieg eine Schwerpunktregion des NS-Terrors. In den beiden Hauptlagern und ihren zahlreichen Außenlagern waren Anfang 1945 auf dem Gebiet des heutigen Freistaates Thüringen rund 90.000 Häftlinge gefangen und mussten Zwangsarbeit für die heimische Rüstungsindustrie leisten. Mehr als 75.000 Häftlinge überlebten die beiden Konzentrationslager nicht.