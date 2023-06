Allein von Mai bis Juli 1945 wurden rund 800.000 Sudetendeutsche aus der Tschechoslowakei vertrieben. Die Grenzorte in Sachsen und Bayern wurden förmlich überrannt von den Flüchtlingen. So auch das niederschlesische Görlitz. Den Krieg hatte Görlitz noch relativ unbeschadet überstanden. Aber aufgrund der Grenzlage war Görlitz nun von den Folgen des Kriegs besonders betroffen. Mehr als 60.000 Flüchtlinge aus den ehemaligen Ostgebieten trafen allein 1945 in der Neißestadt ein. Sie campierten auf Wiesen am Fluss oder in Notunterkünften, die die Stadt den Vertriebenen anbot.