Die Archäologen sprechen von einer "bedeutenden Siedlung mit einer eindrucksvollen Befestigung, dichter Wohnbebauung, Hinweisen auf die Ausübung von Handwerk und zwei bemerkenswerten Steinbauten". Die genaue Altersbestimmung der Gebäude soll demnächst über die Datierung gesammelter Proben erfolgen. Die Forscher erhoffen sich davon eine genauere siedlungs- und kulturgeschichtliche Einordnung. Von besonderem Interesse ist dabei, in welcher Beziehung die mittelalterliche Wehranlage zu dem 2023 untersuchten ottonischen Vorgängerbau der Monumentalkirche Kaiser Ottos II. (955-983) in Memleben stand.

Memleben ist heute eine der bedeutendsten historischen Stätten Sachsen-Anhalts. Unter dem ostfränkischen König Heinrich I. (876-936) und seinem Sohn und Nachfolger, dem römisch-deutschen Kaiser Otto dem Großen (912-973), war Memleben eine der wichtigsten Pfalzen (Wohn-Stützpunkte) des damaligen Reisekönigtums. Für beide Ottonen-Herrscher, die übrigens die ersten Sachsen auf dem ostfränkischen Königsthron waren, war die Pfalz Memleben auch Sterbeort. Das Herz und andere Organe Ottos des Großen wurden in der Memlebener Marienkirche bestattet, der Leichnam im Magdeburger Dom. Sein Sohn und Nachfolger Otto II. gründete 979 zur Erinnerung an seinen Vater in Memleben ein Reichskloster, dessen Überreste bis heute erhalten sind.