Deutschland ist längst eine Klassengesellschaft

Das falsche Versprechen vom Aufstieg

22. Januar 2025, 09:00 Uhr

In Deutschland braucht es sechs Generationen, um aus Armut in die Mitte der Gesellschaft aufzusteigen; in Dänemark sind es nur zwei Generationen. Das Versprechen der alten Bundesrepublik: Streng Dich an und Du kannst alles werden, gilt also so nicht mehr. Das ist gefährlich für die Demokratie, sagt Politikwissenschaftlerin Martyna Linartas. Schriftstellerin Marlen Hobrack sagt: "Herkunft klebt wie Scheiße am Schuh". Ist Klasse in Deutschland wirklich von Geburt an festgeschrieben?