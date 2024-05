Die Politik ist der einzige von uns untersuchte Bereich, in dem es genügend ostdeutsche Eliten gibt. Ganz anders sieht es in der Justiz und in der Wirtschaft aus. Hier sind lediglich zwei und 4,5 Prozent der Ostdeutschen in Elitepositionen vertreten. Das ist enorm wenig. In den Medien und der Kultur ist es auch nicht viel mehr – lediglich acht Prozent. Bei den zivilgesellschaftlichen Organisationen und in den Gewerkschaften sieht es mit 13 Prozent sowie schon etwas besser aus, auch in der Verwaltung mit 14 Prozent.