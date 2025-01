2. Der Film legt den Finger in die Wunde – Deutschland ist eine Klassengesellschaft!

Wissenschaftler*innen und Soziolog*innen sagen im Film sehr klar – unser Bildungssystem ist demokratiegefährdend! "Deutschland ist eine Erbengemeinschaft und ich finde das sehr, sehr gefährlich …", sagt Martyna Linartas, Politikwissenschaftlerin an der FU Berlin, die zu Ungleichheit forscht. Sie verweist auf den Bildungstrichter, wonach es rund 80 Prozent der Kinder aus Akademikerfamilien auf die Uni schaffen; aus Nicht-Akademikerfamilien sind es nur rund 25 Prozent der Kinder. Bildrechte: MDR

Es kommt in Deutschland offenbar mehr auf die Herkunft an, als auf Engagement und Leistung. Eine Schlussfolgerung, die aufrüttelt. Soziologe und Elitenforscher Michael Hartmann konnte in einer Studie nachweisen, dass selbst nach Erlangung eines Doktorgrades die Herkunft darüber entscheidet, wer weiter Karriere macht – "die Kinder von Geschäftsführern und Vorstandsmitgliedern haben eine 17-mal so große Chance, eine Vorstandsposition an einem der 400 größten Unternehmen zu kriegen."

3. Prominente Geschichten

Im Film erzählt Scott Wempe, Nachfolger in fünfter Generation des Familienunternehmens und Juweliers Wempe, von seiner behüteten Welt, von finanzieller Sicherheit und seiner Schulzeit auf einem englischen Elite-Internat. "Ökonomisches, kulturelles, soziales Kapital, das wird einem auf einmal bewusst, aber dir ist nicht so bewusst, dass es anderswo so anders ist und dass du vom Gedankengut her in dieser elitären Echokammer bist, wo einfach so viel von außen nicht reindringt. Das sind immer eben die top one percent."

Stephanie zu Guttenberg, Unternehmerin und Buchautorin, erinnert sich an ihre Zeit auf der staatlichen Schule. Sie kritisiert, dass das System Schule in Deutschland so behäbig sei. "Das hat eine Veränderungsgeschwindigkeit, die dem Vatikan gleichkommt." Es fehlt an einer Lobby für Bildung. "Jede Legehenne hat mehr Lobby in Deutschland als ein Schüler", sagt zu Guttenberg. Bildrechte: Copyright Hoferichter & Jacobs GmbH

Und der ehemalige SAP-Personalmanager Cawa Younosi spricht von Herkunfts-Scham. Er hat selbst lange seine afghanischen Wurzeln verheimlicht. Auch er kritisiert den Bildungstrichter in Deutschland. "Es ist unwahrscheinlich, dass ausgerechnet die Kinder der Akademiker mit der entsprechenden Intelligenz und Ausstattung zur Welt kommen und die anderen nicht." Er findet, es gibt eindeutig ein Problem im Bereich Chancengerechtigkeit – obwohl doch im Gesetz steht, dass alle die gleichen Rechte haben.

4. Zeigt Blockaden des sozialen Aufstiegs

Elitenforscher und Soziologe Michael Hartmann geht in die Geschichte zurück – das deutsche Schulsystem habe das Obrigkeitsdenken in Deutschland gefördert. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges haben die Amerikaner deshalb versucht, ein neues Schulsystem zu etablieren, mit möglichst langem gemeinsamen Lernen der Kinder. Doch das Establishment in Deutschland zögerte die Veränderungen hinaus. "Und dann haben sie zu ihrem Glück etwas gehabt, was dem ganzen politisch Rückenwind verliehen hat – in der sowjetischen Zone ist das System eingeführt worden. Und damit konnte man sagen, sozialistische Einheitsschule – das machen nur die Bolschewiken!" Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Heute braucht es in Deutschland bis zu sechs Generationen, um aus Armut in die Mitte der Gesellschaft aufzusteigen. In Dänemark sind es nur zwei Generationen.

5. Jetzt ist Veränderung möglich

Weil am 23. Februar gewählt wird. Und weil an der Urne entschieden wird, welche Wege Deutschland in Zukunft gehen wird: Wieviel Chancengleichheit ist gewollt? Wieviel Aufstieg wird sozial Schwachen und Migranten erlaubt? Wie sehr wird künftig auf Herkunft und Klasse Wert gelegt? Der Film ist brisant vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen – und fokussiert auf die demokratischen Grundwerte, auf die Gleichheit der Menschen vor dem Gesetz. Und genau deshalb hat Protagonistin Natalya Nepomnyashcha im vergangenen Jahr das Bundesverdienstkreuz erhalten – weil sie durch ihr "Netzwerk Chancen", das sie ehrenamtlich leitet, Menschen aus finanzschwachen und nicht-akademischen Familien sozialen Aufstieg ermöglichen will. Bildrechte: MDR