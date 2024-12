Oury Jalloh, ein Asylbewerber in Dessau, kam in Polizeigewahrsam, weil er angeblich Frauen belästigt und Widerstand gegen die Staatsgewalt geleistet haben soll. Die Zelle, in der der Mann festgesetzt wurde, ging aus bislang ungeklärten Umständen in Flammen auf.

Bildrechte: picture alliance / dpa | Arno Burgi Die Staatsanwaltschaft schloss bereits 2005 technische Ursachen für den Brand aus. Weil der damals 36-Jährige gefesselt und die Matratze in der Zelle schwer entflammbar gewesen war, gab es immer wieder Zweifel an der Version der Behörde, nach der sich der Festgenommene selbst angezündet haben soll. Immer wieder wurden stattdessen Vermutungen laut, nach denen es sich um vorsätzliche Tötung gehandelt haben könne.

Im Film kommen verschiedene Protagonisten zu Wort, darunter Felix Isensee. Er hat die Nebenklage am Landgericht Dessau mitvertreten und bemängelt grobe Fehler, etwa bei der Spurensicherung am Tatort. So sei eine der Handfesseln verschwunden, mit denen Jalloh gefesselt war.

Bildrechte: picture alliance / dpa | Arno Burgi Obwohl bei Jallohs Festnahme und anschließender Durchsuchung, bei der selbst eine Büroklammer in seiner Kleidung gefunden worden war, kein Feuerzeug entdeckt wurde und nach der ersten Spurensuche im Anschluss an seinen Tod keines gefunden wurde, kam im Laufe der Ermittlungen überraschend doch eines ins Spiel. Mit diesem Feuerzeug unbekannter Herkunft soll sich der Mann mutmaßlich selbst angezündet haben. All das geht aus den Akten hervor, die den Filmemacher:innen vorliegen. Diesem Feuerzeug soll im Lauf der Ermittlungen noch eine maßgebliche Rolle zukommen.

Der zuständige Staatsanwalt hält jahrelang an der Selbstentzündungsthese fest. Erst von der Feuerwehr durchgeführte Brandversuche, die zeigen, dass ein derartiges Feuer ohne fremdes Zutun unmöglich zu entfachen ist, bringen ihn dazu, Mordermittlungen gegen Dessauer Polizisten einzuleiten.

Denn die Ergebnisse legen nahe: Jemand muss Oury Jalloh mithilfe von Brandbeschleuniger angezündet haben.

Bildrechte: WDR Verdächtigt werden die Streifenpolizisten, die den Asylbewerber in der Nacht auf den 7. Januar 2005 aufgegriffen haben. Hanno Schulz, damals Leiter des Revierkriminaldienstes, schließt das aus. "Die beiden Streifenbeamten gehörten nicht zu der Kategorie Beamte, die gerne mal ein bisschen Action und Krawall haben. Da kann ich also ruhigen Gewissens behaupten, dass das beides zwei ganz ruhige, zurückhaltende Vertreter waren."

Die Dokumentation deckt weitere Ungereimtheiten der bisherigen Verfahren auf. So wurden zum Beispiel bei der Obduktion Oury Jallohs keine Röntgenaufnahmen seines verbrannten Körpers gemacht. Dafür, hieß es damals seitens der Staatsanwaltschaft, habe es keine Notwendigkeit gegeben.

Oury Jallohs Freund, der Dessauer Mouctar Bah, kämpft seit dem Tod des Mannes aus Sierra Leone für die Aufklärung der Todesumstände und tritt in der Nebenklage auf. Er schafft es schließlich, eine zweite Autopsie zu veranlassen.

Bildrechte: WDR Durchgeführt wurde diese Obduktion vom Frankfurter Rechtsmediziner Hans Jürgen Bratzke. "Bei der Röntgenuntersuchung wurde festgestellt, dass ein Nasenbeinbruch vorlag", sagt der Mediziner. Eine solche Verletzung komme in der Regel durch Gewalteinwirkung zu stande, etwa einen Faustschlag ins Gesicht oder wenn jemand seinen Kopf gegen eine Wand schlägt. Verletzungen seien jedoch weder im Arztbericht, noch in den Unterlagen der Polizei vermerkt, bestätigt der Sonderbeauftragte des Landtags Sachsen-Anhalt Strafverteidiger Jerzy Montag.

Oury Jalloh war nicht der einzige Mann, der in der oder im Zusammenhang mit der Dessauer Polizeiwache ums Leben gekommen ist. Auch darum geht in der sechsteiligen Doku-Serie.