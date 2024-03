Zum Tod von Hans-Jürgen Rose aus Dessau im Jahr 1997 streben die Familie und eine Initiative erneut eine Aufklärung des Falles an. Eine 40-seitige Anzeige wegen Mordes sei am Donnerstag beim Generalbundesanwalt eingereicht worden, sagte Nadine Saeed vom Recherche Zentrum bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Das Zentrum ist aus der Initiative in Gedenken an Oury Jalloh entstanden.