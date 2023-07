Die Familie von Oury Jalloh hat Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingelegt. Sie will erreichen, dass die Ermittlungen im Fall Jalloh wiederaufgenommen werden. Das teilte die "Initiative Oury Jalloh" am Mittwoch mit. Der Mann war 2005 in einer Polizeizelle in Dessau verbrannt.