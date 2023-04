Renate Schmidt: " ... und dann hat Gerhard an den Gitterstäben gerüttelt: 'Ich! Will! Hier! Rein!' Und Freimut und ich haben gesagt: 'Gerhard, hör bitte auf! Wenn die Polizei kommt, das geht nicht. Hör bitte auf!'"



Anmerkung: Gerhard Schröder soll Anfang der 1980er-Jahre in Bonn aus der damaligen rot-grünen Szenekneipe "Provinz" zum gegenüberliegenden Kanzleramt gegangen sein und an den Gitterstäben mit den Worten "Ich will da rein" gerüttelt haben. Schröder selbst hatte das weder bestätigt, noch dementiert. Bildrechte: imago images / Rainer Unkel