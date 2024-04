MDR GESCHICHTE: Die Geschichtsprofessoren Martina Winkler, Gabriele Lingelbach, Dirk Schumann, Jan C. Behrends und Heinrich August Winkler schreiben Ende März 2023 einen Brandbrief an den SPD-Parteivorstand. In dem Schreiben kritisieren die fünf die Russlandpolitik der letzten Jahre. Wodurch zeichnet sich diese Kritik aus Herr Rohdewald?

Die deutsche Politik hat sich in den letzten Jahrzehnten zu oft auf eine russische Position eingelassen. Auch nachdem Polen und die baltischen Staaten EU-Mitglieder wurden, wurden Bedenken ihrerseits, beispielsweise an der Energiepolitik, in Berlin nicht ernst genommen und als Einmischung in eigene Angelegenheiten verstanden. Dies wurde in Polen und im Baltikum seit Beginn dieses Diskurses stark kritisiert und führte auch zu einer Verschlechterung des Klimas gegenüber Deutschland, was aber die deutsche Politik kaum beeindruckt oder beschäftigt hat.