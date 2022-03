Ukraine-Krieg Ist Putin wahnsinnig geworden oder will er das Sowjetimperium zurück?

Begann Wladimir Putin den Krieg aus strategischen Kalkül oder ist er wahnsinnig geworden? Was den russischen Einmarsch in der Ukraine unmittelbar auslöste, ist unklar. Die historischen Ursachen liegen aber auf der Hand. Für Putin ist der Zerfall der Sowjetunion 1991 eine Katastrophe. Er will das Imperium zurück, doch die Ukraine entschied sich für einen Weg gen Westen. Nun versucht Putin gegenzusteuern – und hofft nebenbei möglicherweise auf einen innenpolitischen Bonus. Denn im Krieg stellt sich das Volk oft hinter den Machthaber.