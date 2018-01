So schön es in der Hauptstadt Prag ist, so ungesund leben die Menschen hier und im Rest der Tschechischen Republik. Unser Nachbarland landete auf Platz 1 der ungesündesten Länder der Welt. Das britische Portal "Clinic Compare" hat, gestützt auf Daten der WHO und anderer Organisationen, den Konsum der Menschen weltweit untersucht. Kriterien waren Höhe des Alkohol- und Tabakkonsums und Übergewicht. Herausgekommen ist ein Ranking der ungesündestes Staaten. Bildrechte: imago/ITAR-TASS