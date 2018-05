Die Richterin warf dem Politiker zudem vor, die Bürger belogen und sich über sie lustig gemacht zu haben, weil er versuchte, den Vorgang um die Luxuskarosse geheim zu halten. Gruevskis Anwälte kündigten bereits an, in Berufung gehen zu wollen. Im Zusammenhang mit der Affäre um die Staatskarosse wurde bereits ein Mitarbeiter des Innenministeriums zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Außerdem soll sich auch die ehemalige Innenministerin Gordana Jankulovska wegen der Affäre vor Gericht verantworten. Das Urteil gegen Gruevski ist das erste in einer Reihe von Verfahren gegen den ehemaligen Vorsitzenden der rechtskonservativen VMRO-DPMNE (Innere Mazedonische Revolutionäre Organisation – Demokratische Partei für Mazedonische Nationale Einheit). Derzeit laufen noch fünf weitere Verfahren gegen ihn, unter anderem wegen Korruption, Wahlbetrug und massenhaften illegalen Abhörens von Vertretern der Opposition und Bürgern.

Zoran Zaev im Wahlkampf 2016 Bildrechte: IMAGO

Der Sozialdemokrat Zaev jedoch steht inzwischen ebenfalls wegen Korruption vor Gericht. Er soll in seiner Zeit als Bürgermeister von Strumica mehr als 160.000 Euro an Bestechungsgeldern angenommen haben.



Nichtsdestotrotz gilt Zaev, der die Vorwürfe zurückweist, als Hoffnungsträger, der das Land in die Europäische Union und Nato führen soll. Mit Serbien, Montenegro, und Albanien ist Mazedonien schon länger EU-Beitrittskandidat. Unlängst empfahlen die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini und der EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn, Beitrittsgespräche mit Mazedonien und Albanien aufzunehmen. Beide Länder hätten in den vergangenen Monaten viel dafür getan.