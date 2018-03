"Hier in unserer Kleinstadt findet Ungarns Investition des Jahrhunderts statt!", erklärt Bürgermeister Péter Szabó stolz, während er den Stadtplan ausbreitet, um zu zeigen, welch goldene Zukunft seiner Stadt bevorsteht. Noch in diesem Jahr soll der russische Staatskonzern Rosatom mit dem Bau der zwei neuen Reaktorblöcke beginnen, finanziert mit einem Milliardenkredit aus Moskau.

Paks, wie der Ort heißt, hat bereits ein Atomkraftwerk - Paks I. Das wurde noch zu Sowjetzeiten erbaut und ist bis heute der wichtigste Arbeitgeber der Stadt. Die nun ausgehandelte Erweiterung um die Reaktorblöcke von Paks II bedeutet für den Ort: viele Arbeitsplätze bleiben auf lange Sicht erhalten und viele neue kommen dazu. Ausgehandelt hat den Deal der ungarische Premier Viktor Orbán.

Paks soll "gut prosperierende mittelgroße Stadt" werden

In den nächsten Jahren werden in- und ausländische Unternehmen in Paks tätig sein, die in den Ausbau oder weiteren Betrieb des AKW involviert sind. Sie bringen ihre Arbeiter mit - potentielle neue Bewohner der Stadt, die Steuern in die Stadtkasse spülen. Es werden Straßen aus- und neugebaut, neue Wohnungen entstehen.

Paks' Bürgermeister Péter Szabó ist stolz darauf, dass seine Stadt wächst. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Dazu kommen die Tausende Gastarbeiter - vorwiegend aus Russland -, die ebenfalls untergebracht werden müssen. In der Hochphase des AKW-Ausbaus könnten es über 8000 sein. Nicht wenig für eine Zwanzigtausend-Einwohner-Stadt. Doch die Mehrheit der Einwohner sei optimistisch gegenüber den bevorstehenden Umwälzungen, erklärt Szabó.

Mit dem neuen Stadtviertel werde auch ein neues Schwimmbad sowie ein Sport- und Reha-Zentrum entstehen - eine klare Steigerung der Lebensqualität in Paks, von der auch die Einwohner profitieren werden. Seine Kleinstadt, da ist sich der Bürgermeister sicher, werde sich zu einer "gut prosperierenden mittelgroßen Stadt" entwickeln.

Russische Arbeiter als Sicherheitsproblem?

Noch ist Paks an der Donau beschaulich und ruhig. Viele, die hier leben, mögen genau das. Mit der Ankunft Tausender Arbeiter aus Russland und anderen Ländern könnte damit bald Schluss sein. "Die allgemeine Sicherheit ist selbstverständlich eine wichtige Frage", räumt Bürgermeister Szabó ein. "Natürlich gibt es auch Stimmen in der Bevölkerung, die ein bisschen Angst haben".

Die vier Reaktorblöcke des AKW in Paks wurden in den 1980er-Jahren gebaut und decken 40 Prozent des ungarischen Strombedarfs. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die örtliche Polizei jedenfalls rechnet mit einer Zunahme von Kriminalität und Konflikten. Deshalb werden die Polizeikräfte in der Stadt verstärkt. Und schon jetzt drücken einige Polizisten wieder die Schulbank, um Russisch zu lernen. "Sollte es Probleme geben, werden wir sie in den Griff bekommen - so wie schon beim Bau der ersten vier Reaktorblöcke", ist der Bürgermeister überzeugt.

Damals war er noch ein Kind. Doch auch bei den älteren Einwohnern hört man nichts Negatives aus der Zeit, als die Sowjets das AKW erbauten. "Damals gab es auch keine Probleme", sagt jeder Einwohner der Stadt, den man nach den Neuankömmlingen fragt.

Umstrittener Atom-Deal

Kritische Stimmen zur Atomenergie oder dem Deal mit den Russen? In Paks sind sie nicht zu finden. Das Atomkraftwerk ist der größte Arbeitgeber der Region und hat den Menschen hier zu einem gewissen Wohlstand verholfen. Der Ausbau von Paks II - so glauben alle hier - wird diesen Wohlstand sichern. Doch von vielen anderen Seiten hagelt es Kritik am Atom-Deal zwischen Ungarn und Russland.