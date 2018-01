Das polnische Online-Register mit Daten früherer Sexualstraftäter stößt bei der Warschauer Helsinki-Stiftung für Menschenrechte (HFHR) in Warschau auf scharfe Kritik. HFHR-Vertreter Piotr Kladoczny sagte dem MDR, die Veröffentlichung werde nicht - wie vom polnischen Justizministerium versprochen - für mehr Sicherheit sorgen, sondern zur Stigmatisierung der früheren Straftäter führen. Zu befürchten sei auch, dass erfolgreiche Therapien von betroffenen Personen aufs Spiel gesetzt würden. Auch werde das Register Folgen für die Opfer haben, ist sich Kladoczny sicher. Auf Anfrage von "Heute im Osten" sagte er, dass laut Studien in 90 Prozent der Fälle die Sexualstraftäter aus dem unmittelbaren Umfeld der Kinder kämen.

Das polnische Justizministerium hatte zu Jahresbeginn ein Register mit Namen und Fotos von rund 770 verurteilten Sexualstraftätern online gestellt. Einsehbar ist auch, in welchem Jahr sie verurteilt wurden und welche Haftstrafe sie verbüßt haben. Ein Teil der früheren Täter hat seine Strafe längst abgesessen, ein Teil sitzt noch in Haft. Ähnliche öffentliche Register führen die USA. Für Deutschland sei ein solches Modell ausgeschlossen, sagte ein Sprecher des Berliner Justizministeriums auf MDR-Anfrage. Solche Überlegungen seien verfassungsrechtlich nicht vorstellbar, so der Sprecher wörtlich. Den Schritt der Polen wolle er aber nicht kommentieren.

Im öffentlichen Register ist in einigen Fällen auch der Aufenthaltsort der betroffenen Person angegeben. Straße und Hausnummer sind in einem erweiterten Register einzusehen, auf das nur bestimmte Institutionen und Behörden Zugriff haben. Diese Online-Datenbank soll rund 2.600 frühere Sexualtäter enthalten, die unter anderem wegen Kinderpornografie verurteilt wurden.

Das Register war bereits Mitte Mai 2016 vom Parlament verabschiedet worden, ein knappes halbes Jahr nachdem die PiS-Partei die absolute Mehrheit im Sejm errungen hatte. Dass das Register erst jetzt online geht, liegt an einer Einspruchsfrist. So konnten die früheren Straftäter gegen die Aufnahme in die Datenbank gerichtlich vorgehen. Wie viele die Möglichkeit in Anspruch genommen haben, ist unbekannt.