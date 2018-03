Tschechien will seine Hymne strecken

Mit der Frage einer längeren Nationalhymne soll sich zurzeit auch das tschechische Kulturministerium befassen. Kulturminister Ilja Šmíd sagte, dass er ein Fachgremium aus Komponisten, Musikwissenschaftlern und Historikern einberufen will, die die neuen Varianten der Nationalhymne unter musikalischen Gesichtspunkten bewerten sollen. "So könnte man vielleicht eine Art Leitfaden entwickeln, wie die Hymne bei unterschiedlichen Gelegenheiten gespielt werden soll", erhofft sich Šmíd. Das derzeitige Gesetz über Staatssymbole regelt das nach Ansicht des Ministers nicht ausreichend. Das etwa zehnköpfige Fachgremium soll innerhalb eines Monats zusammenkommen und Vorschläge zu unterschiedlichen Arrangements und Instrumentierungen erarbeiten. Nach Ansicht des Ministers braucht man möglicherweise genauere verbindliche Angaben dazu.

Als tschechische Nationalhymne fungiert seit 1918 die erste Strophe des Liedes "Kde domov můj" ("Wo ist mein Heim?") aus dem Theaterstück "Das Schusterfest" von Josef Kajetán Tyl (1808-1856), das 1834 in Prag uraufgeführt wurde. Die Melodie wurde von František Škroup (1801-1862) komponiert. Obwohl das Lied aus zwei Strophen besteht, ist nur die erste Strophe offizielle Nationalhymne, die zweite ist in der breiten Öffentlichkeit relativ unbekannt. Während der Ersten Tschechoslowakischen Republik in den Jahren 1918 bis zur 1938 existierte in dem aus der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie hervorgegangenem Vielvölkerstaat neben einer ungarischen auch eine offizielle deutschsprachige Fassung. Außerdem wurde bis zur Trennung in Tschechien und Slowakei im Jahr 1992 nach der tschechischen noch die slowakische Hymne gesungen oder gespielt.