Und die neue Krone wurde Punkt Mitternacht zum 8. Februar 1993 zum einzig gültigen Zahlungsmittel. Wobei sich das neue Geld zunächst nur durch ein einziges Merkmal von dem alten unterschied – auf den alten tschechoslowakischen Scheinen waren kleine Klebemarken angebracht worden, die sie als neue Nationalwährung der Tschechischen Republik markierten. Eigens dafür abkommandierte Bankmitarbeiter waren Wochen vorher schon mit dem Kleben beschäftigt. Genau die gleiche Methode war übrigens schon 1919 nach der Ausrufung der eigenständigen Tschechoslowakei angewandt worden, als man die Kronen-Scheine von Österreich-Ungarn auf diese Art und Weise in tschechoslowakische umwandelte.

Münzschwemme durch Tricksereien

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Und auch wenn im Großen und Ganzen alles geordnet verlief, ein wenig Raum für kleine Betrügereien war trotzdem geblieben. Vor allem entlang der neu entstandenen slowakisch-tschechischen Grenze. Denn während in der Slowakei alle alten Scheine ausnahmslos mit Klebemarken versehen wurden, kursierten in Tschechien die kleinen Nominale unverändert weiter. Auch die Münzen blieben zunächst noch auf beiden Seiten der Grenze dieselben. Findige Slowaken horteten also Metallgeld, wenn sie beim Nachbarn einkaufen gehen wollten – oder entfernten von den kleinen Scheinen die Klebemarken der Slowakischen Nationalbank. Mitarbeiter grenznaher tschechischer Bankfilialen erinnern sich noch heute an die Münzschwemme von damals und die kleinen Münzberge, die sie aus Platzmangel sogar in den Gängen stapeln mussten.

Tschechien lässt Münzen in Deutschland prägen

Erst im Laufe der folgenden Monate kamen in beiden Nachfolgerepubliken der Tschechoslowakei neue Banknoten und Münzen in Umlauf, die sich deutlich voneinander unterschieden. Das tschechische Hartgeld wurde in Deutschland geprägt, da die ehemalige Staatsmünze sich nunmehr in der Slowakei befand. Bis Sommer 1994 war das Provisorium mit den Klebemarken dann endgültig Vergangenheit.

Und während die slowakische Krone zunächst einmal wegen der geringeren Wirtschaftskraft des Landes eine enorme Abwertung erfuhr, wurde die tschechische Krone zu einer Erfolgsgeschichte. Für viele Menschen hat sie eine ähnliche emotionale Bedeutung wie einst die 1948 eingeführte D-Mark für die Deutschen – weshalb die meisten Tschechen nicht mal im Traum daran denken, sie gegen den Euro zu tauschen. Seit Jahren bleibt die Zahl der Tschechen, die den Euro ablehnen, konstant hoch. Inzwischen sind, je nach Umfrage, etwa drei Viertel aller tschechischen Bürger gegen die Gemeinschaftswährung – und das, obwohl ihr Land eigentlich seit seinem EU-Beitritt 2004 verpflichtet ist, sie einzuführen. Das Problem dabei: Es wurde kein verbindliches Datum festgelegt.

Die Tschechen vertrauen viel stärker der eigenen Währung als ihre ungarischen oder polnischen Nachbarn. Doch es gibt auch rationale Gründe für das Festhalten an der Krone. Im Laufe der Jahre hat die Krone gegenüber den Weltwährungen Euro und Dollar an Wert gewonnen. Musste man bei der Euro-Einführung im Jahre 2002 noch 32 Kronen für einen Euro berappen, sind es heute nur noch knapp 25 Kronen. Ein paar Jahre lang hielt die Tschechische Nationalbank den Kronenkurs sogar künstlich niedrig, aus Angst, dass die dortige Exportwirtschaft für den Weltmarkt zu teuer werden könnte – woran im Land an Elbe und Moldau Tausende Arbeitsplätze hängen.

Lange Zeit machte sich auch eine niedrige Inflation, die in vielen Jahren deutlich unter der Inflation in der Eurozone lag, angenehm im Portemonnaie bemerkbar. So konnten die Bürger zeitweise von äußerst günstig verzinsten Krediten profitieren – weshalb die Tschechen sich nie massenhaft in Fremdwährungen verschuldeten, anders als ihre polnischen und ungarischen Nachbarn, die ihre Immobilien mit riskanten Fremdwährungskrediten finanzierten.

Allerdings sind diese Zeiten inzwischen vorbei. AUfgrund der Nullzins-Politik hatte in den letzten Jahren vor der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg die Eurozone deutlich niedrigere Zinsen, und die Inflation lag Tschechien 2022 mehr als doppelt so hoch und 2023 fast doppelt so hoch wie in Deutschland. Hier machten sich nach Ansicht einiger Ökonomen die Nachteile einer kleinen Nationalwährung bemerkbar.

Der "Schweizer Franken" Osteuropas?